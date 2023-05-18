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Эксперт рассказал о финансовом кризисе в мировой экономике

Эксперт Шатов: среди причин финансового кризиса в мире — выстроенная за годы долговая пирамида
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Фото: Global Look Press/Bernhard Classen
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Финансовый кризис уже давно начался, о чем свидетельствуют показатели ведущих экономик мира, сообщил «Известиям» 18 мая партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов, прокомментировавший прогнозы американского инвестора Джима Роджерса о проблемах в глобальной экономике. Эксперт объяснил причины возникновения кризиса.

«Прогноз Роджерса более чем реалистичен, только это уже скорее не прогноз, а по сути констатация факта. Финансовый кризис уже давно начался, о чем красноречиво свидетельствуют экономические показатели ведущих экономик мира. Постпандемийная реальность сопровождается обострением геополитической обстановки, замедлением мировой торговли, повышенным уровнем инфляции, ростом долговой нагрузки и значительным замедлением темпов роста мировой экономики», — отметил Шатов.

Среди объективных причин он назвал выстроенную за многие годы долговую пирамиду, которая в условиях резкого роста учетной ставки Федеральной резервной системы США (с 0 до 5%) приобрела угрожающие масштабы.

«Проблемы усугубились на фоне изменения политики ФРС, которая была вынуждена бороться с одной проблемой теми средствами, которые приводят к возникновению всё новых кризисных явлений, особенно в финансовом секторе и секторе недвижимости США», — уточнил он.

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Эксперт напомнил, что мировые центробанки, используя старые методы, предпочли проводить политику монетарного доминирования — политику управления инфляцией путем изменения процентных ставок. Как он объяснил, она моделируется для периодов низкой инфляции, низких процентных ставок и устойчивого роста. При этом в условиях финансовой, кадровой и операционной автономности от правительств центробанки стран не беспокоятся об увеличении бремени госдолга, комбинируют связанные друг с другом инструменты управления инфляцией, добавил он.

«Очевидно, что фискальная политика также оказывает влияние на инфляцию наряду с монетарной, поэтому создается напряжение между правительствами и центробанками, а кроме того, возникает риск уже фискального доминирования, когда центральный банк может потерять автономность и фокусируется только на проблемах правительств, которые хотели бы финансировать свои долги за счет центральных банков по более низким ставкам», — сказал Шатов.

В то же время возникает риск финансового доминирования — смещения фокуса центробанков на задачи поддержания финансовой стабильности в ущерб борьбе с инфляцией, считает эксперт.

Он объяснил, что после кризиса 2008 года центральные банки активно проводили политику количественного смягчения для спасения банковской системы: скупались проблемные активы частного сектора, предоставлялись большие объемы ликвидности. В итоге частный банковский сектор попал в серьезную зависимость от предоставляемой ФРС ликвидности, причем по крайне низким ставкам, привыкнув к тому, что в случае чего регулятор поможет. В результате это способствовало масштабному пренебрежению рисками, отметил эксперт.

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«На фоне продолжения резкого роста ставки ФРС произошла череда банкротств в банковском секторе США (Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Bank, First Republican Bank), а дальнейшее ухудшение ситуации может потенциально привести к параличу всего механизма экономического кредитования, что угрожает окончательно подорвать экономику и приблизить уже масштабную рецессию. Неприятность состоит в том, что проблемы «плохих» банков вызывают банковскую панику, а это уже приводит к механизму цепной реакции, когда пострадать могут также акционеры и вкладчики стабильных надежных банков», — заключил Шатов.

Ранее в этот день инвестор Роджерс в интервью «РИА Новости» заявил, что мировая экономика столкнется с новым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года. Он также предположил, что в США, Европе и Японии может начаться обрушение банков на фоне предстоящей рецессии, и спрогнозировал исчезновение в будущем Международного валютного фонда и Всемирного банка.

9 апреля экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что мировой глобальный кризис возможен и он будет для Запада хуже, чем в 2008 году.

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