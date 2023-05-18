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Политолог указал на важность продления зерновой сделки для Турции

Политолог Суздальцев: с помощью зерновой сделки Турция показывает свою востребованность
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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев 18 мая рассказал «Известиям» о важности продления зерновой сделки для Турции.

«Турция задействована процессах, она важный член этих переговорных кампаний, то есть она демонстрирует свою, так сказать, востребованность в мире. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган всё прекрасно видит, то есть он ловит каждый элемент, который идет ему на пользу, его имиджу. <…> Для Эрдогана безумно важно, чтобы Россия его поддержала, поэтому наше продление в большей степени связано именно с поддержкой Эрдогана», — сказал Суздальцев.

При этом политолог выразил мнение, что если условия России не будут выполнены по истечении двух месяцев с продления зерновой инициативы (18 июля), то она выйдет из сделки.

«Турецкий фактор уже просто закончится. Это единственное, что вытягивает эту сделку, что мы не хотели рвать отношения с нашим партнером. В общем-то тут понимаете, всё будет понятно уже с Эрдоганом, понятна позиция Турции, и в общем-то, если наши требования из шести пунктов не будут выполнены, скорее всего мы сделку разорвем», — сказал Суздальцев.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, указал на важность продления зерновой сделки для всего мира.

«Я думаю, что это очень важно для Турции, для Европы, для Украины, для России, для всех. Это беспроигрышный проект в очень мрачной атмосфере <военного конфликта>. Так что это единственный проблеск надежды на объединение всех людей», — сказал он.

Сделка с последствиями: РФ продлила черноморскую инициативу на 60 дней
Почему Москва пошла на такой шаг и насколько важно это сейчас для турецкого президента

Накануне президент Турции сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

В марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, отмене ограничений на страхование, перестрахование и обеспечение доступов в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и, наконец, о разблокировке счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

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