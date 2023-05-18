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В Польше заявили об опасениях заморозки конфликта на Украине со стороны ЕС

Представитель президента Польши заявил, что ЕС невыгодна заморозка конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Dominika Zarzycka
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Замораживание конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза (ЕС). Об этом 18 мая представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику.

«Существует риск замораживания этого конфликта и его размораживания время от времени. Это абсолютно не в интересах ни Польши, ни какого-либо другого государства Евросоюза», — заявил он в эфире радиостанции Zet.

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Ранее, 17 мая, американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что группа стран во главе с Польшей тайно призывала президента Украины Владимира Зеленского найти способ положить конец конфликту на Украине, даже если ему для этого будет необходимо уйти в отставку. Таким образом, по их мнению, украинский лидер позволил бы начать процесс восстановления своей нации. По данным журналиста, в эту группу стран входят также Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же заявил, что информация Херша не находит подтверждения в реальности. Он отметил, что Россия «воспринимает факты», указав на поставки Украине оружия со стороны Польши.

Такую же точку зрения «Известиям» высказал и зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Сенатор отметил, что его всегда «учили судить по делам, а не по словам». И напомнил, что в 2008 году Польша предложила евросоюзный формат «Восточного партнерства», который сначала привел к гражданской войне на Украине, а потом к необходимости проведения спецоперации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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