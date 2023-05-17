Группа Европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт с Россией. Об этом 17 мая на своем сайте написал журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Эту группу возглавляет Польша <...> Она тайно призывал Зеленского найти способ положить конец действиям — даже, если это необходимо, уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации», — заявил Херш.

При этом украинский лидер отказывается от предложений. На фоне этого Зеленский начинает терять поддержку среди соседей.

Как сообщил журналист, со ссылкой на информацию, с которой знакомы некоторые представители американского разведывательного сообщества, в группу стран, о которой идет речь, входят Польша, Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия.

В феврале Китай опубликовал документ со своей позицией. В числе основных пунктов были необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулирования украинского конфликта, который в свою очередь вызывает раздражение на Западе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле также поручил советнику Эммануэлю Бонну вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И разрабатывать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров. Согласно французской стратегии, переговоры между Россией и Украиной должны состояться этим летом, если «всё пойдет хорошо».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.