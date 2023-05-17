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В СФ усомнились в данных о призыве Польши к Зеленскому остановить конфликт

Сенатор Климов — о якобы призыве Польши к миру: это плохо вписывается в реальность
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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Данные американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран во главе с Польшей якобы тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт с Россией, «плохо вписываются» в реальность. Об этом 17 мая «Известиям» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Мы рассматриваем Польшу как источник разного рода вражеской активности, которую она проводит не только в интересах польской современной шляхты, которая мечтает о воссоздании великой Польши от Балтии до Черного моря, но и в интересах своих главных кураторов — США и частично Лондона. Во всю эту конструкцию плохо вписывается версия о том, что Польша якобы склоняет Киев к мирным переговорам. Меня учили всегда судить по делам, а не по словам. Какие дела — мы все знаем. По поводу польского миротворчества глубокие сомнения», — сказал Климов.

Сенатор напомнил, что в 2008 году Польша предложила евросоюзный формат «Восточного партнерства», который сначала привел к гражданской войне на Украине, а потом к необходимости проведения спецоперации.

«Это поляки замутили в свое время, поэтому они мне плохо представляются такими в овечьей шкуре. Если там даже что-то и есть, то надо обязательно в этом искать подвох», — заключил он.

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Ранее в этот день Херш сообщил, что группа стран во главе с Польшей тайно призывала Зеленского найти способ положить конец конфликту на Украине, даже если ему для этого будет необходимо уйти в отставку. Таким образом, по их мнению, украинский лидер позволил бы начать процесс восстановления своей нации. По данным журналиста, в эту группу стран входят также Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация Херша не находит подтверждения в реальности. Он отметил, что Россия «воспринимает факты», указав на поставки Украине оружия со стороны Польши.

11 мая стало известно, что Польша поставила Украине 14 истребителей МиГ-29. Также в постоянном представительстве республики при Европейском союзе сообщили, что из 575 поставленных Киеву танков больше половины, а именно 325 машин, передала Польша.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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