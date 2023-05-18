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Посол Судана оценил продление зерновой сделки на 60 дней

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Фото: REUTERS/Mahamat Ramadane
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Продление зерновой сделки еще на два месяца важно для нуждающихся стран Африки и Азии, заявил «Известиям» посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. При этом он заметил, что многие страны критически зависят от поставок зерна из России.

«Приятно слышать, что зерновая сделка была продлена. Это хорошая новость для людей, живущих в Африке, Азии и других частях мира, которые очень нуждаются в постоянных поставках зерна», — отметил посол.

Он подчеркнул, что те нуждающиеся страны, которые уже страдают от нехватки продовольствия, не могут мириться с политическими играми вокруг такого жизненно важного товара, как зерно.

Сделка с последствиями: РФ продлила черноморскую инициативу на 60 дней
Почему Москва пошла на такой шаг и насколько важно это сейчас для турецкого президента

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

Ранее в марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, отмене ограничений на страхование, перестрахование и обеспечение доступов в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и, наконец, о разблокировке счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

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