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Еврокомиссар предостерег президента Республики Сербской от визита в Москву

Еврокомиссар Варгейи: кто хочет быть нашим союзником, тот в Россию не едет
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Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи предостерег президента Республики Сербской (регион в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика от визита в Москву. Об этом в среду, 17 мая, сообщило Reuters.

«Наши союзники не едут в Россию, это мое послание. <…> Кто хочет быть нашим союзником, тот в Россию не едет», — приводит агентство слова Варгейи.

Это заявление было реакцией на намерение лидера боснийских сербов посетить Россию на следующей неделе для обсуждения экономического сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным.

Босния и Герцеговина, подавшая заявку на вступление в ЕС еще в 2016 году, получила статус кандидата в декабре прошлого года. Варгейи на конференции в Сараево высоко оценил прогресс, достигнутый в «рекордно короткие сроки» в формировании правительства и бюджета государства.

Однако, по мнению еврокомиссара, у этнически разделенной страны нет единого взгляда на внешнюю политику, и Евросоюз смущает наличие тесных связей Республики Сербской во главе с Додиком с Российской Федерацией.

«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником», — заявил Варгейи.

«Мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад‎»‎
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — о том, почему БиГ не будет вводить санкции против РФ и закрывать небо для ее самолетов

Ранее, 15 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия выступает категорически против вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, так как это будет создавать дополнительные риски в регионе. Также он добавил, что Россия будет продолжать строить позитивные взаимовыгодные отношения с Сербией, несмотря ни на что.

10 мая постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Запад пытается загнать Боснию и Герцеговину в Североатлантический альянс вопреки суверенной воле народов этой страны. Он отметил, что цель западной стратегии ясна и не должна никого вводить в заблуждение.

26 апреля Милорад Додик заявил, что власти Республики Сербской рассчитывают мирным путем отделиться от БиГ. Он подчеркнул, что существование Республики Сербской в составе БиГ было навязано извне. По мнению Додика, в действующих границах заперты несколько народов, у которых нет стремления или веских предпосылок к совместной жизни.

В тот же день программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович рассказал «Известиям», что референдум об отделении Республики Сербской от БиГ возможен в перспективе, однако ЕС попытается помешать этому.

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