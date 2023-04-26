Политолог допустил помехи со стороны ЕС в отделении Республики Сербской от БиГ

Референдум об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины (БиГ) возможен в перспективе, однако Евросоюз (ЕС) попытается помешать этому. Таким мнением 26 апреля с «Известиями» поделился программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

Так он отреагировал на слова президента Республики Сербской Милорада Додика о том, что существование Республики Сербской в составе БиГ было навязано извне. По мнению Додика, в действующих границах заперты несколько народов, у которых нет стремления или веских предпосылок к совместной жизни.

Как отметил Лазович, с точки зрения международного права обретение независимости Республикой Сербской вполне возможно путем референдума.

«Другое дело, что на практике я скорее склонен считать пессимистичным такой сценарий, потому что заявления Додика в целом пока не отражают его готовность к такому отделению. Мне кажется, что он прощупывает почву и пытается в целом продвигать идеи сербского мира, которые, безусловно, имеют основания, потому что Республика Сербская с Сербией имеет тесные связи. В Республике Сербской есть запрос на то, чтобы стать независимой или присоединиться к Сербии. Но я думаю, что пока на это не готовы ни в Республике Сербской, ни в самой Сербии», — сказал он.

По мнению политолога, такие заявления делаются на фоне нестабильной ситуации в мире. Это касается, например, косовского вопроса, конфликта на Украине, уточнил он.

«В этой связи, конечно, сербы, которые проживают в Республике Сербской, хотели бы получить наиболее выгодные позиции для себя в будущем, поэтому говорят о возможном отделении. Я думаю, что такой референдум возможен, но не в самое ближайшее время», — сказал собеседник «Известий».

Лазович также указал на то, что Евросоюз не заинтересован в отделении Республики Сербской, хотя там и понимают, что нынешняя Босния и Герцеговина — абсолютно искусственное образование.

«ЕС не хочет допустить того, чтобы сербы, проживающие на Балканах, объединялись в одно государство. Это касается не только самой Сербии и Республики Сербской, Косово, но и сербов в других балканских странах, например в Черногории. А если ЕС признает такой референдум состоявшимся, то это будет значить, что границы сербского мира расширяются, границы самой Сербии расширяются, а этого ни в коем случае, по мнению Запада, нельзя сегодня допустить, потому что связку между Россией и Сербией считают проявлением агрессии», — сказал эксперт.

Он предположил, что силового сценария не будет, однако Евросоюз попытается создать юридические препоны для отделения Республики Сербской.

В ноябре 2022 года Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Тогда он также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.

Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.