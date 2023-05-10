Небензя заявил о попытках Запада загнать Боснию и Герцеговину в НАТО
Запад пытается загнать Боснию и Герцеговину в Североатлантический альянс вопреки суверенной воле народов этой страны, заявил 10 мая постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
Он отметил, что цель западной стратегии ясна и не должна никого вводить в заблуждение.
«Предполагается <...> переформатировать политическую сцену на всех уровнях власти, разрушить систему межнационального баланса <...> и загнать страну в НАТО вопреки суверенной воле народов Боснии и Герцеговины», — отметил Небензя.
Он добавил, что результат подобной политики будет катастрофическим и для региона, и для всей Европы.
При этом месяц назад президент Республики Сербская Боснии и Герцеговины Милорад Додик заверил, что членство Боснии и Герцеговины в НАТО не рассматривается.
Он отмечал, что страна придерживается позиции Сербии, поддерживая нейтралитет и неприсоединение в любому военному блоку.
В свою очередь, в начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО препятствует созданию альтернативных центров силы, делая мир всё более опасным.