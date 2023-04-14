В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО

Членство Боснии и Герцеговины в НАТО не рассматривается. Об этом 14 апреля заявил заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Додик напомнил, что Босния и Герцоговина следует по этому вопросу позиции Сербии, поддерживая нейтралитет и неприсоединение в любому военному блоку.

«С НАТО возможно сотрудничество, но мы это сейчас остановили, пока не определим нашу позицию. Никакое членство в НАТО даже не рассматривается», — сказал политик.

Ранее, 11 апреля, Додик заявил, что Босния и Герцоговина прекратит любое сотрудничество с НАТО. В конце марта он подчеркнул, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя, потому что организация уничтожала сербский народ и даже не принесла за это извинений.

В ноябре 2022 года Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Тогда он также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.

Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.