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Замглавы МИД РФ предупредил о рисках втягивания Боснии и Герцеговины в НАТО

Замглавы МИД России Грушко рассказал о рисках втягивания Боснии и Герцеговины в НАТО
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Koehler
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Россия выступает категорически против вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, так как это будет создавать дополнительные риски в регионе. Об этом во вторник, 15 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телерадиокомпании РТРС.

По его словам, все попытки вовлечения государства в НАТО и ЕС являются искусственными и абсолютно неприемлемыми. Подобная политика приведет к разрушению отношений между БиГ и Россией.

«Евросоюз, продвигая так называемую европейскую повестку дня, фактически пытается разрушить эти вековые связи между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией, пытаясь направить ее на антироссийский курс путем попыток включить БиГ в деятельность НАТО и превратить БиГ в инструмент продвижения американских интересов в регионе и на европейском континенте в целом», — отметил Грушко.

Также он добавил, что Россия будет продолжать строить позитивные взаимовыгодные отношения с Сербией, несмотря ни на что.

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10 мая постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Запад пытается загнать Боснию и Герцеговину в Североатлантический альянс вопреки суверенной воле народов этой страны. Он отметил, что цель западной стратегии ясна и не должна никого вводить в заблуждение.

При этом месяц назад президент Республики Сербская Боснии и Герцеговины Милорад Додик заверил, что членство Боснии и Герцеговины в НАТО не рассматривается. Он отмечал, что страна придерживается позиции Сербии, поддерживая нейтралитет и неприсоединение в любому военному блоку.

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