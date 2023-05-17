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В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов

Захарова: власти Индонезии не принимали решений по введению квот для туристов
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Qin
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Власти Индонезии не принимали решений по введению квот для туристов. Об этом сообщила в среду, 17 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По информации нашего посольства в Джакарте, каких-либо решений о квотировании числа въезжающих на Бали туристов правительством Республики Индонезия не принималось», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, сейчас на острове Бали находится порядка 40 тыс. россиян. Кроме того, с начала этого года известно о 15 случаях депортаций граждан РФ за нарушение местного законодательства.

Средь шумного Бали: Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов
Джакарта при этом не планирует вводить систему квот в отношении путешественников из РФ

5 мая губернатор острова Бали Вайан Костер выступил с предложением ввести квоты на количество туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважения к местным традициям. Согласно его идее, нужно определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания.

15 мая вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сказал, что ограничения на въезд на Бали коснется лишь тех, кто занимается там нелегальной деятельностью. Если турист предоставит на границе выкупленный обратный билет в РФ, то на него ограничительные меры распространяться не будут.

В тот день портал Detik со ссылкой на слова главы иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегуха Сугито сообщил, что там ужесточили контроль за въезжающими туристами. Он отметил, что иностранным гражданам отказывали по причине отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Помимо этого, они получали отказы из-за наличия инфекционных заболеваний.

Позднее, 17 мая, посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал «Известиям», что правительство Индонезии в настоящее время не планирует вводить квоты.

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