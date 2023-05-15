Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами

На острове Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами, сообщил 15 мая глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито. Его слова приводит портал Detik. С начала 2023 года уже 302 иностранцам было отказано во въезде.

«Больше всего отказов получили иностранцы из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы», — подчеркнул он.

Сугито также подчеркнул, что иностранным гражданам отказывали по причине отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Помимо этого, они получали отказы из-за наличия инфекционных заболеваний.

5 мая губернатор острова-провинции Вайан Костер предупредил, что на индонезийском острове могут ввести квоты на число приезжающих туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважением к местным традициям. Согласно инициативе, следует определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания. Те, кто хочет посетить Бали, должны будут обращаться за разрешением за год до предполагаемой поездки.

В тот же день вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сказал, что ограничения на въезд на Бали коснется лишь тех, кто занимается там нелегальной деятельностью. Если турист предоставит на границе выкупленный обратный билет в РФ, то на него ограничительные меры распространяться не будут.