Реклама
Прямой эфир
Туризм
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Мир
В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов
Мир
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Авто
В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю
Экономика
В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России
Авто
«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota
Мир
Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ
Экономика
Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки
Мир
Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии
Спорт
Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»
Мир
Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами

0
Фото: Global Look Press/Agung Fatma Putra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На острове Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами, сообщил 15 мая глава иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегух Сугито. Его слова приводит портал Detik. С начала 2023 года уже 302 иностранцам было отказано во въезде.

«Больше всего отказов получили иностранцы из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки, Англии, Фиджи, Франции, Германии и Венесуэлы», — подчеркнул он.

Сугито также подчеркнул, что иностранным гражданам отказывали по причине отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Помимо этого, они получали отказы из-за наличия инфекционных заболеваний.

Плохие туристы: ждут ли россиян на Бали и Пхукете
И действительно ли приезжим запретили сдавать в аренду мопеды

5 мая губернатор острова-провинции Вайан Костер предупредил, что на индонезийском острове могут ввести квоты на число приезжающих туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважением к местным традициям. Согласно инициативе, следует определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания. Те, кто хочет посетить Бали, должны будут обращаться за разрешением за год до предполагаемой поездки.

В тот же день вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сказал, что ограничения на въезд на Бали коснется лишь тех, кто занимается там нелегальной деятельностью. Если турист предоставит на границе выкупленный обратный билет в РФ, то на него ограничительные меры распространяться не будут.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023