Посол Индонезии заявил об отсутствии планов вводить квоты для туристов

Власти Индонезии пока не планируют вводить квоты для туристов, россиян по-прежнему ждут на Бали и других курортах страны, заявил «Известиям» посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что тщательно изучит предложение губернатора Бали, чтобы избежать общественного замешательства. Он также отметил, что связался с правительством острова, а рассмотрением вопроса займется отдельная команда специалистов.



«Российских туристов ждут в Индонезии и на Бали. Пока ограничений никаких нет. Если это предложение от официального лица, оно будет обсуждаться многими должностными лицами из многих учреждений, прежде чем будет принято решение», — заметил индонезийский посол в РФ.



В российском посольстве также отметили, что «заявление о квотировании турпотока на остров Бали является личной инициативой губернатора провинции Костера, которая не нашла поддержки со стороны правительства Республики Индонезия».



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