Ограничения на въезд на Бали не коснутся организованных туристов из РФ

Ограничения на въезд на индонезийский остров Бали коснутся только тех, кто занимается там нелегальной деятельностью. Если турист предъявит на границе выкупленный обратный билет в Россию, то на него эти меры распространятся не будут, рассказал «Известиям» 5 мая вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Ранее в этот агентство ANTARA сообщило, что на Бали могут ввести квоты на количество приезжающих туда туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважения к местным традициям. С соответствующим предложением выступил губернатор острова-провинции Вайан Костер.

«Мы получили официальное разъяснение от министерства туризма Индонезии по этому поводу. Согласно ему, организованных российских туристов эта мера никак не коснется. Ограничения направлены на «дикарей», которые приезжают на Бали и живут там месяцами, зачастую занимаясь нелегальной деятельностью: работают таксистами, массажистами и т.д. Из-за них портится отношение местных к россиянам в целом», — рассказал Мкртчян.

Таким образом, по его словам, если человек купит путевку в турагентстве и сможет предъявить на границе выкупленный обратный билет в Россию, то его квоты не коснутся.

«Обратный вылет должен быть в разумный срок — через две-четыре недели. По нашим наблюдениям, 99% российских туристов приезжают на Бали на срок менее месяца», — уточнил вице-президент АТА.

28 марта сообщалось, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали. После депортации данные мужчины поместят в черный список туристов. Это не позволит россиянину вернуться в Индонезию как минимум в течение полугода.

До этого, 24 марта, посольство России в Индонезии сообщило «Известиям», что четырех россиян депортировали с Бали за нарушение иммиграционного законодательства. Днем ранее портал Detik сообщал, что на Бали в округе Южная Кута местные жители заявили о существовании «русской деревни», которая вызывает беспокойство.