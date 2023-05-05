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Губернатор Бали призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов

Губернатор Бали Костер призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов
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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
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На индонезийском острове Бали могут ввести квоты на количество приезжающих туда туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважения к местным традициям. С соответствующим предложением выступил 5 мая губернатор острова-провинции Вайан Костер.

Согласно его идее, нужно определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания. Те, кто хочет посетить Бали, должны будут обращаться за разрешением за год до предполагаемой поездки.

«Пусть те, кто хочет приехать через год, обращаются с просьбой внести их в списки прямо сейчас», — цитирует Вайана агентство ANTARA.

Говоря о работе системы квотирования, глава провинции также отметил, что он вообще отказался бы от массового туризма на 100 лет. В случае же продолжения массового наплыва иностранцев на Бали, по его мнению, там участится число случаев, когда путешественники, у которых заканчиваются деньги даже для питания рисом быстрого приготовления, начинают нелегально открывать бизнес или устраиваться на работу. Губернатор подчеркнул, что его предложение ориентировано на то, чтобы не допустить приезда на остров таких «низкокачественных туристов».

По данным СМИ, из-за правонарушений и неуважения к местной культуре с января по середину апреля с Бали было депортировано 96 иностранных граждан, включая 23 россиян.

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Ранее, 28 марта, стало известно, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали. После депортации данные мужчины поместят в черный список туристов. Это не позволит россиянину вернуться в Индонезию как минимум в течение полугода.

До этого, 24 марта, посольство России в Индонезии сообщило «Известиям», что четырех россиян депортировали с Бали за нарушение иммиграционного законодательства. Днем ранее портал Detik сообщал, что на Бали в округе Южная Кута местные жители заявили о существовании «русской деревни», которая вызывает беспокойство.

Иностранцы из России арендуют апартаменты и ведут себя как дома, якобы не уважая местные обычаи, отмечалось в публикации.

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