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Посольство РФ объяснило введение ограничений против финских дипмиссий

Посольство РФ: ограничения банковского обслуживания финских диппредставительств является ответной мерой
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Ограничение банковского обслуживания финских диппредставительств в РФ стало ответной мерой на действия Хельсинки. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба российского посольства.

«В данном случае речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствии с положением, в котором с осени прошлого года находится российское посольство в Финляндии», — говорится в публикации.

С осени прошлого года посольство РФ может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа». При этом перевод любых средств на счет дипмиссии сопровождается длительным рассмотрением разрешения, за которое взимается «фактически запретительная» комиссия в €5 тыс.

Отмечается, что Москва не раз предупреждала Хельсинки, что, если подобная практика продолжится, будут приняты ответные меры. На данный момент российское и финское посольства находятся в равных условиях.

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Ранее в среду МИД Финляндии сообщил, что банковские счета представительств страны в России заморожены. По мнению Хельсинки, ситуация серьезная и «дело расследуется». Позже финляндское внешнеполитическое ведомство заявило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипломатических миссий страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении посольства РФ.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила введение ограничений на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. По ее словам, это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия в отношении российских учреждений в этой стране.

Ограничения РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Например, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

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