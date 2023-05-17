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Глава МЧС подтвердил гибель 12 человек при пожарах в Свердловской области

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Глава МЧС России Александр Куренков подтвердил гибель 12 человек при пожарах в Свердловской области. Об этом он заявил, докладывая об обстановке президенту РФ Владимиру Путину, в ходе совещания с членами правительства 17 мая.

«В Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли», — сказал он.

Он также добавил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорели более 6 тыс. строений, включая более 800 жилых домов.

Куренков отметил, что Свердловская область на сегодняшний день является одной из наиболее подверженных пожарам субъектов РФ.

По словам главы МЧС, вследствие лесных пожаров шесть муниципальных образований, включая Екатеринбург, оказались в зоне задымления. Также фиксировались незначительные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

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Масштабные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь быстро распространился в поселке Сосьва, где возникло возгорание, а также затронул много других населенных пунктов из-за сильных порывов ветра и большого количества сухой растительности.

По состоянию на 8 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 54,1 тыс. га. Тогда местные власти запросили федеральную помощь, назвав ситуацию с пожарами критической.

10 мая в МЧС сообщили о ликвидации пожаров на территориях Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

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