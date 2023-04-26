Пожары в Свердловской области. Главное

Экстренные службы ведут борьбу с масштабными пожарами в Свердловской области. Загорелись отходы деревопроизводства в поселке Сосьва, огонь разрушил жилые дома. Есть погибший и пострадавшие. Хроника событий — в материале «Известий».

Пожар на Урале — причины

Возгорание произошло 25 апреля в поселке Сосьва. По данным МЧС, огонь быстро распространился из-за порывов ветра и большого количества сухой растительности.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела — о возможной халатности со стороны должностных лиц в пожароопасный период, а также в связи с причинением смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружили в ходе тушения пожара в одном из домов.

Пожар на Урале — жертвы и пострадавшие

Начавшийся пожар затронул и другие населенные пункты — Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В совокупности сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей. Люди сейчас находятся в пункте временного размещения.

На месте пожара был найден погибший. По данным «Известий», им оказался Юрий Ж. 1961 года рождения. За день до гибели мужчине исполнилось 62 года.

Пожар на Урале — последние новости

В настоящий момент тушение пожаров продолжается. В населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева огонь локализован. Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км. К борьбе с огнем привлечены 380 человек и 112 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, а также вертолет МЧС России и Росгвардии.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с замглавы МЧС России Ильей Денисовым.

Жителей расположенного рядом с зоной пожара города Туринска предупреждают об угрозе. Как сообщают в местных Telegram-каналах, пламя затронуло коллективные сады и рискует перекинуться на жилые постройки.

В то же время метеорологи предупреждают жителей Тюменской области о надвигающемся облаке смога от пожаров в соседнем регионе. Уже сейчас тюменцы жалуются на запах гари в социальных сетях.