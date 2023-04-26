Замглавы МЧС Денисов прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Оперативная группа во главе с замглавы МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область, где бушуют крупные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 26 апреля.

Задачей группы будет координация тушения возгораний и оказание помощи пострадавшим.

«На данный момент в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний. Борьбу с огнем ведут более 380 человек и 112 единиц техники», — сказано в сообщении.

Согласно последним данным, которыми располагают «Известия», в поселке Висим пожар локализован, пострадали девять жилых домов. Среди местных жителей потерпевших нет, эвакуация не потребовалась. В поселке Сосьва пострадали 92 жилых дома и колонии. Три человека получили ожоги, еще один погиб.

В поселке Таежный пострадало более 40 зданий, в том числе 18 жилых домов. Все жители были эвакуировали, пострадавших нет.

Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Как сообщал источник «Известий», в результате возгорания погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, накануне происшествия мужчине исполнилось 62 года.