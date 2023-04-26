Смог накроет Тюмень из-за пожаров в Свердловской области

Тюменскую область накроет смог от пожаров в Свердловской области. Уже в среду, 26 апреля, жители региона почувствуют запах гари, информирует Обь-Ирышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи предупредили, что в Тюмени ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса IQAir, которые приводит Megatyumen.ru, количество вредных веществ в воздухе уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ.

В настоящее время в регионе действует один лесной пожар, пишет портал «Наш город», ссылаясь на департамент лесного комплекса Тюменской области.

В соседней Свердловской локализовано два крупных пожара. Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. Пожар уничтожил около 90 жилых домов, без крова остались около 660 человек. По факту пожаров возбуждено два уголовных дела.

Также в поселке Таежный загорелся 21 дом, из которых в 16 проживали люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.