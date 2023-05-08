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Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 54 тыс. га
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Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 54 тыс. га

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Лесные пожары в Свердловской области распространились по площади 54,1 тыс. га, всего на территории региона 64 источника огня. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

«В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тыс. га. Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 мск. — Ред.) огнем охвачено более 54 157 га леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К настоящему моменту на территории региона устранено 10 возгораний на площади более 4 тыс. га.

Накануне в ГУ МЧС по региону заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами. Угроза распространения огня на населенные пункты ликвидирована. К борьбе с огнем привлечено почти 5 тыс. спасателей.

6 мая в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. Пожарные спасли от огня три склада с порохом. В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь.

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