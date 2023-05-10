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В МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала

МЧС: крупные пожары в Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы
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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
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Силы МЧС помогают в тушении пожаров в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, все пожары ликвидированы. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в МЧС РФ.

«Подразделения МЧС России в настоящее время помогают специалистам авиалесоохраны в тушении лесных пожаров в Курганской, Свердловской и Тюменской областях», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам, были ликвидированы, добавили в МЧС.

Затушить на корню: кто ответит за пожары в Тюменской и Курганской областях
По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Масштабные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь быстро распространился в поселке Сосьва, где возникло возгорание, а также затронул много других населенных пунктов из-за сильных порывов ветра и большого количества сухой растительности.

По состоянию на 8 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 54,1 тыс. га. Тогда местные власти запросили федеральную помощь, назвав ситуацию с пожарами критической.

9 мая департамент лесного комплекса Тюменской области сообщил о 17 действующих пожарах, три из которых были локализованы. Вместе с тем 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона. Природными пожарами в Тюменской области уничтожено уже более 124 строений в двух населенных пунктах и трех СНТ.

В Курганской области за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из которых 13 — крупные. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. По словам источника «Известий», из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, возбуждены уголовные дела.

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