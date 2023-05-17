Захарова назвала поездку Зеленского на Запад попыткой реанимировать интерес к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своими визитами в западные страны пытается снова привлечь интерес к тому, что происходит на украинской территории. Как заявила 17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас этот интерес катастрофически падает.

«Зеленского возят, просто как будто на гастроли, по странам <...> и каким-то образом пытаются реанимировать этот интерес в виде какого-то понимания, сочувствия, поддержки, людям же нужно как-то объяснить. Их же (европейских лидеров. — Ред.) уже никто не слушает — ни [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен, ни [главу европейской дипломатии Жозепа] Борреля», — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова также добавила, что кризис на Украине коснулся практически каждой страны, и у жителей других государств встает резонный вопрос, когда же это всё завершится, который они и адресуют западным лидерам, не получая ответа.

«А второе — они задают всё больше и больше неудобных вопросов: «А почему они должны из своего кармана оплачивать весь этот цирк?» Потому что это цирк, это трагедия для нас для всех», — отметила Захарова.

16 мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что «оружейный тур» президента Украины показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине.

Речь идет о поездках украинского лидера в Италию, Германию, Францию и Великобританию.

Поездка в Великобританию 15 мая завершила серию визитов Зеленского в западные страны. По ее результатам правительство страны предприняло ряд мер по поддержке Киева. В частности, они первыми из всех стран подтвердили отправку ракет большой дальности Storm Shadow и танков Challenger 2.

В российском МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

До этого, 14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

17 мая журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины остановить конфликт с Россией. При этом украинский лидер отказывается от предложений. На фоне этого Зеленский начинает терять поддержку среди соседей.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.