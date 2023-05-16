В МИДе связали «оружейный тур» Зеленского со стремлением Запада к эскалации

«Оружейный тур» президента Украины Владимира Зеленского показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 16 мая в эфире телеканала «Россия 24».

Речь идет о поездках украинского лидера в Британию, Италию, Францию и Германию. Таким образом Гаврилов также прокомментировал участившиеся за последние дни удары по Луганску ракетами Storm Shadow, которые ранее Киеву поставил Лондон.

«Знаете, ведь они ведут сейчас огонь не по объектам военным. Они ведут в том числе по гражданским объектам. Есть там военные объекты и так далее, но это поражение ракетами дальнобойными, которые поставили. Это иначе, как эскалацией конфликта, не назовешь», — сказал дипломат.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Последним визитом Зеленского стала поездка Великобританию 15 мая. По результатам встречи президента Украины с официальными лицами Великобритании правительство страны предприняло ряд мер по поддержке Киева. В частности, они первыми из всех стран подтвердили отправку ракет большой дальности Storm Shadow и танков Challenger 2.

В российском МИДе в свою очередь подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.