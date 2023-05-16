На Украине отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат 16 мая отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

«Мы не будем комментировать российские источники», — заявил Игнат журналистам на пресс-конференции.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Кроме того, в Сети появились кадры ночного уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российским «Кинжалом». На кадрах видно, как система совершает около тридцати пусков за минуту, поражая цель.

В марте военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиям» ракета «Кинжал» недостижима для любых систем перехвата, которые есть на Украине.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.