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Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Военный эксперт Шурыгин: ракета «Кинжал» недостижима для любых систем перехвата, которые есть на Украине
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Военный эксперт Владислав Шурыгин 13 марта рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Это аналог нашего наземного «Искандера», фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. «Искандер» — наземный комплекс, а «Кинжал» — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, которые сейчас есть на Украине, заключил Шурыгин.

Достать «Кинжалы»: в ответ на брянский теракт нанесен ракетный удар
Для уничтожения особо важных объектов применялось гиперзвуковое оружие

10 марта обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для газеты The Washington Post написали, что применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» при нанесении ударов по объектам на Украине напугало США и их союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия.

9 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт, совершенный украинскими диверсантами в Брянской области. В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

24 февраля 2022-го Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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