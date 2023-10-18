Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Общество
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Военный эксперт Шурыгин: «Кинжал» объединяет в себе достоинства истребителя и ракеты
0
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Владислав Шурыгин 18 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Это аналог нашего наземного «Искандера», фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. «Искандер» — наземный комплекс, а «Кинжал» — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, заключил Шурыгин.

«Кинжальный» выпад: как ВС России уничтожили самую современную ПВО США
Зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве продемонстрировал неспособность защитить себя, считают военные эксперты

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине сообщил, что самолеты МиГ-31 ВКС РФ, оборудованные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг не является угрозой кому-либо, Россия стремится следить за ситуацией на Средиземном море.

Ранее, 17 октября, в минобороны США подтвердили подготовку 2 тыс. военных к развертыванию на Ближнем Востоке в связи с нападением на Израиль палестинского движения ХАМАС. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, выступая на брифинге, отметила, что в настоящий момент решение о переброске сил еще не принято.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023