Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Военный эксперт Владислав Шурыгин 18 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Это аналог нашего наземного «Искандера», фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. «Искандер» — наземный комплекс, а «Кинжал» — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, заключил Шурыгин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине сообщил, что самолеты МиГ-31 ВКС РФ, оборудованные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг не является угрозой кому-либо, Россия стремится следить за ситуацией на Средиземном море.

Ранее, 17 октября, в минобороны США подтвердили подготовку 2 тыс. военных к развертыванию на Ближнем Востоке в связи с нападением на Израиль палестинского движения ХАМАС. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, выступая на брифинге, отметила, что в настоящий момент решение о переброске сил еще не принято.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.