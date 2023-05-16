Песков объяснил передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»

Икону «Троица» Андрея Рублева передали Русской православной церкви (РПЦ) из-за ее святости для россиян. Об этом 16 мая на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главным образом речь идет о гуманитарных соображениях. Это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых это является большой святыней, укрывать которую в фондах музеев не совсем соответствует чаяниям верующих», — сказал он.

О передаче иконы 15 мая сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.