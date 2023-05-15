Подрядчика на отлов бродячих собак определили в Оренбурге со второго раза
Власти Оренбурга со второго раза определили подрядчика, который займется отловом бродячих собак и их содержанием. Об этом 15 мая сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на результаты аукциона на портале госзакупок.
Работами согласилась заняться фирма ООО «Ристэмстрой-л» из Липецка. Стоимость контракта с ней составит 2,33 млн рублей.
По расценкам подрядчика, отлов, содержание и стерилизация одной собаки обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей. Договор подразумевает отлов около 300 животных до 1 октября 2023 года.
Первый аукцион по поиску фирмы, отлавливающей животных, прошел с 26 апреля по 4 мая. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия претендентов, уточняет 56orb.ru. Тогда начальная (максимальная) стоимость контракта была выше и достигала 2,5 млн рублей.
16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.
После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.
Также правительство региона выделило дополнительные средства на отлов. Объем финансирования составил 5,43 млн рублей.