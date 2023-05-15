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Военный историк оценил значение перехвата ракеты Storm Shadow российскими ПВО

Военный историк Кнутов: Storm Shadow — это простая цель для современных российских ПВО
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Фото: mbda
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Военный историк Юрий Кнутов в понедельник, 15 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщения Минобороны РФ о перехвате российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow.

«Storm Shadow — это крылатая ракета, а крылатые ракеты для наших почти всех современных комплексов ПВО российской разработки не является сложной целью. Это не простая цель — есть трудности: ракета идет на малых высотах, с огибанием рельефа местности, поэтому нужно иметь специальную высокочувствительную радиолокационную станцию <…>, к ЗРК есть определенные требования: малое время с момента обнаружения до момента пуска ракеты и наведения ее на цель. Но все наши комплексы эти характеристики имеют», — отметил Кнутов.

Военный историк также добавил, что стрельба по крылатым ракетам — это «рядовое упражнение», которое выполняется во время тактических учений на полигонах.

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О том, что ракета была перехвачена российскими ПВО, ранее в этот день сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо Storm Shadow, в течение суток были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM.

Также 15 мая стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине от Великобритании войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности. Кроме того, летом Великобритания начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Так, экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах 15 мая, рассказал, что схема нанесения удара была очень схожа с двумя предыдущими ударами по городу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно относится к планам Великобритании передать новый пакет военной помощи Украине. Он добавил, что для Киева в этом случае ситуация становится еще сложнее.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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