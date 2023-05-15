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Орловским производителям зерна выделят более 280 млн рублей

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Орловская область получит на поддержку производителей зерна более 280 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительств РФ Михаил Мишустин.

Там говорится о выделении регионам, в том числе Орловской области, 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Всего средства на эти цели получат 65 регионов страны.

InfoOrel.ru пишет, что власти Орловской области перечислят средства местным сельхозпроизводителям. Они смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и продажу пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя.

Меры должны поддержать производителей зерна и поспособствовать сохранению стабильности на рынке зерна и на продовольственном рынке.

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