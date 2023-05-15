Орловским производителям зерна выделят более 280 млн рублей

Орловская область получит на поддержку производителей зерна более 280 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительств РФ Михаил Мишустин.

Там говорится о выделении регионам, в том числе Орловской области, 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Всего средства на эти цели получат 65 регионов страны.

InfoOrel.ru пишет, что власти Орловской области перечислят средства местным сельхозпроизводителям. Они смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и продажу пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя.

Меры должны поддержать производителей зерна и поспособствовать сохранению стабильности на рынке зерна и на продовольственном рынке.