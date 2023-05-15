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Параллельный импорт авто пока не смог покрыть спрос россиян

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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За год действия механизма параллельного импорта в автомобильной сфере он так и не смог покрыть спрос россиян, сообщили «Известиям» крупные дилерские центры и отраслевые маркетплейсы. Из-за усложнившихся логистических цепочек стоимость массового сегмента увеличилась на 30–50%, что сделало их невыгодными для ввоза.

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«Поставки автомобилей по схеме параллельного импорта не могут заменить традиционные схемы, в которых участвуют производители, дистрибьюторы и государство», — считают в пресс-службе ГК «Автодом».

Параллельный импорт лишь в некоторой степени упрощает ввоз в Россию автомобилей, в частности, премиум-сегмента, добавили там. По мнению представителей «Автодома», средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить параллельным импортом, составляет 3–5 млн рублей. На доставку каждого из них необходимо потратить не менее 400 тыс. рублей, не считая акцизов и НДС. К стоимости товара добавляются высокие таможенные пошлины, напомнил гендиректора студии автомобильного дизайна Larte Design Дмитрий Полунин.

«Исторически так получилось, что наши ввозные пошлины одни из самых дорогих в мире. В России пошлина составляет до половины стоимости машины», — рассказал «Известиям» эксперт.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году (это последний год, когда на российский авторынок не оказывали давление внешние факторы: пандемия 2020 года, дефицит микрочипов 2021 года, санкции 2022 года) в России в общей сложности было продано почти 152 тыс. автомобилей премиум-сегмента. Однако, согласно информации аналитического агентства «Автостат», в прошлом году по параллельному импорту было поставлено около 60 тыс. таких машин.

Таким образом, полностью покрыть потребность рынка в люксовых моделях механизм параллельного импорта не может, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Машины, поставляемые в нашу страну по параллельному импорту, оказывают несущественное влияние на российский авторынок. Более того, доля таких автомобилей, скорее всего, в дальнейшем будет снижаться, особенно в случае усиления санкций», — рассказал «Известиям» эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не ввезло: почему параллельный импорт авто не работает в массовом сегменте

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