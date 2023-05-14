ФК «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ

Футболисты клуба «Сочи» 14 мая одержали победу над «Ростовом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник Тимофей Шипунов.

Перед началом игры была объявлена минута молчания о погибших в Великой Отечественной войне.

По итогам матча сочинская команда набрала 37 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» с 50 очками в активе занимает третью строчку.

Ожидается, что 21 мая «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а на следующий день «Сочи» встретится с «Пари Нижний Новгород».

Ранее в этот день стало известно о победе «Ахмат» над московским «Динамо». Футболисты из Грозного разгромили хозяев поля со счетом 3:0. Во время игры отметились Нене Гбамбле (38-я минута), Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).

До этого, 7 мая, ФК «Зенит» досрочно взял золото в чемпионате России. Команда обыграла «Спартак» со счетом 3:2. Так сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

13 мая Игрокам и тренерам петербургского вручили чемпионский трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.