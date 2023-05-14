«От игры «Сочи» в серебряный сезон все кайфовали — хотим ее вернуть»

Год назад футбольный клуб «Сочи» триумфально завершил чемпионат, сенсационно заняв итоговое второе место. После этого главный тренер команды Владимир Федотов ушел в ЦСКА. А ключевые футболисты — нападающий Матео Кассьерра и защитник Родригао — были проданы в петербургский «Зенит». Без них команда в нынешнем сезоне откатилась в середняки Российской премьер-лиги (РПЛ). Работавший летом и осенью во главе нее старший тренер Вадим Гаранин был отстранен от занимаемой должности еще до зимней паузы. Зимой главным тренером стал Курбан Бердыев.

Под его руководством южане провели всего пять официальных матчей. В апреле титулованный специалист сенсационно покинул клуб после двух побед и трех поражений. Бердыева сменил пришедший с ним в качестве ассистента Дмитрий Хохлов. При нем было сыграно четыре матча — одна победа и три поражения. «Сочи» за три тура до финиша идет на десятом месте. Шансов на медали уже нет. Чтобы избежать вылета, осталось набрать всего три очка. И вряд ли сочинцев кто-то загонит в зону переходных матчей (прямой вылет им уже не грозит).

В интервью «Известиям» один из лидеров «Сочи» последних лет защитник Сергей Терехов объясняет, как после оборонительного футбола Бердыева команда пытается перестроиться назад, к атакующему времен Федотова, каково ему играть не на своей позиции, а также рассказывает о приездах в родной Брянск в условиях терактов и диверсий на приграничных территориях области.

— Какая у «Сочи» на последние туры остается мотивация с учетом того, что на медали шансов уже нет, вылететь тоже уже почти нереально?

— Побеждать. Играть за свое имя, которое мы зарабатывали в прошлом сезоне.

— Что мешало это делать нынешней весной?

— Нельзя по одному щелчку пальцев переходить с одного футбола на другой. Для этого нужно время. Строить что-то новое всегда тяжело.

— Тогда непонятно, почему клуб расстался с Бердыевым. Независимо от того, ушел он сам или его уволил «Сочи».

— Это не ко мне вопросы. Задача футболистов — выполнять то, что требует тренерский штаб. Это не наши дела — лезть в те вопросы, решать или спрашивать, что, почему и как.

— Вас удивила отставка Бердыева?

— Меня нет, не удивила. Почему меня что-то должно удивлять? Ну приняли руководители такое решение. Значит, нам остается только работать и подстраиваться под требования нового главного тренера.

— Дмитрий Хохлов что-то поменял после того, как стал главным тренером?

— Повторюсь, что-то кардинально сложно поменять. В любом случае нужно время. Но в целом, по моему мнению, да, Хохлов старается менять. Вернуть тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Пока эпизодически это получается, но опять же, для всего нужно время.

— С нынешним подбором игроков возможно вернуться к футболу времен серебряного сезона?

— Конечно возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.

— Нужно для этого усиливать?

— Опять же, это совершенно не моя компетенция. Моя компетенция — выходить на футбольное поле, стараться показывать максимум и выполнять все требования. Думаю, руководители лучше знают, нужно ли усиление в команде, какое нужно усиление. Эти все вопросы к ним.

— Значит, с тем оборонительным футболом, что ставил Бердыев, покончено?

— Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере, внутри команды.

— Что-то новое почерпнули от работы с Бердыевым?

— Не могу сказать, что что-то кардинально новое почерпнул. Всё в футболе придумано уже давным-давно. Но, безусловно, на какие-то детали он обращал внимание. С учетом того, что весь сезон я играю не на той позиции, на которой должен играть, стараюсь выполнять те требования, которые предъявлял сначала Бердыев, а теперь Хохлов. Получается не очень, но ничего не поделаешь.

— Федотов ведь тоже менял вам позиции.

— Я при нем эпизодически играл на этой позиции (левого центрального защитника. — «Известия»). Основное мое амплуа в то время — левый латераль. Сейчас дело обстоит так, как есть.

— У вас истекает контракт с клубом. Есть понимание о своем будущем?

— Закончится сезон — будет понимание.

— В приоритете остаться в «Сочи»?

— У меня в приоритете — закончить сезон без травм и побеждать в каждом из оставшихся матчей.

— Вы в последние полтора года часто бывали в родном Брянске?

— Безусловно, я дома бываю. Стараюсь там быть раз в полгода–год. В самом Брянске, слава богу, всё тихо и спокойно. Все известные события происходят в области, на границе. А в самом областном центре спокойно.