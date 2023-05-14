Зеленский едва не остался без смартфона во время визита в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский чуть не потерял телефон во время своего визита в Берлин. Об этом рассказал 14 мая фотокорреспондент газеты Bild Фабиан Мацерат.

Утром в день начала визита украинского лидера в ФРГ Мацерат сфотографировал его в автомобиле у дворца президента Штайнмайера в центре Берлина. В это время Зеленский сидел на заднем сиденье со смартфоном, который был подключен к белому пауэрбанку.

Спустя два часа, когда Зеленский уже находился в вертолете в центре Берлина, готовясь отправиться в столичный аэропорт, оказалось, что он оставил свой телефон в автомобиле.

В последний момент перед вылетом сотрудники федерального ведомства уголовной полиции ФРГ побежали к машине, забрали смартфон с пауэрбанком и вернули его президенту Украины. Тот, улыбнувшись, поблагодарил их.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во Дворце Бельвю.

Далее в правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

Сообщалось, что после президент Украины должен направиться в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого за заслуги перед европейским единством.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позже полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.