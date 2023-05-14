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В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ

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Фото: МЧС ДНР
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Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) во время задания попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району города. Под обстрелом оказались пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль, находившиеся в тот момент на улице Степная.

«Личный состав вернулся в подразделение, однако по прибытии 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия. С подозрением на контузию их доставили в учреждение здравоохранения. Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

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Корреспондент «Известий» Евгений Быковский в воскресенье показал кадры последствий атаки ВСУ на Куйбышевский район Донецка. После удара украинских боевиков в частном секторе разрушен жилой дом, выгорели четыре автомобиля, один человек получил ранения.

Украинская армия трижды наносила удар по Донецку 14 мая. В результате обстрела города погиб мирный житель 1954 года рождения, женщина 1978 года рождения получила ранения.

13 мая стало известно, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В тот же день Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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