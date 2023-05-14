Корреспондент «Известий» показал последствия нового удара ВСУ по Донецку

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка в частном секторе разрушен жилой дом, один человек получил ранения. Об этом 14 мая рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, предоставив кадры последствий атаки ВСУ.

«Около 16 часов был одиночный прилет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), ракета попала во двор жилого дома. По предварительной информации, один человек ранен. Во дворе образовалась воронка примерно метра два глубиной и диаметром до 5 м», — сообщил корреспондент.

На видеокадрах показано, что двор жилого дома полностью разрушен. Также в результате атаки выгорели четыре автомобиля, от которых остались только черные металлические остовы.

Кроме того, частично повреждено три дома, которые находились на данной территории.

Ранее 14 мая подразделения ВСУ в третий раз нанесли удар по Донецку, используя РСЗО. Украинские военные выпустили по Киевскому району 10 снарядов.

До этого в этот же день ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами. Кроме того, в 06:30 боевики выпустили восемь боеприпасов по Ясиноватой из населенного пункта Ласточкино. В 07:20 Ясиноватую обстреляли еще 10 снарядами того же калибра.

13 мая стало известно о том, что украинские военные второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из РСЗО. Со стороны боевиков Украины было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Тем временем военкор «Известий» Евгений Быковский рассказал о том, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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