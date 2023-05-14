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Семь человек ранены в результате стрельбы в Аризоне

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Семь человек пострадали при стрельбе в американском штате Аризона. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявления полиции.

Инцидент произошел вечером накануне.

«Семь человек были доставлены в больницу после стрельбы в Юме, штат Аризона. Полиция отреагировала на сигнал <…> о нападении при отягчающих обстоятельствах», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия несколько раненых. На данный момент никого не задержали.

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Ранее, 11 мая, на востоке Канады в провинции Онтарио в городе Бурже в ходе стрельбы погиб один офицер полиции, двое других сотрудников получили ранения. Полицейские приехали по вызову местных жителей в частный дом, где были слышны выстрелы. Мужчина начал стрелять по всем трем. Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

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