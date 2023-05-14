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Песков выразил уверенность в блестящем будущем отношений России и Армении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 14 мая, выразил уверенностью в блестящем будущем отношений России и Армении.

«Они по-прежнему складываются как партнерские, как отношения продвинутого партнерства. Особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что Россия придерживается трехсторонних документов, подписанных Москвой, Ереваном и Баку два года назад, и считает их безальтернативной основой для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По словам Пескова, чтобы выйти на урегулирование, необходимо двигаться в сторону выполнения достигнутых тогда договоренностей.

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Ранее, 2 мая, Песков уже заявлял, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года.

Между тем 11 мая стало известно об обстреле со стороны Азербайджана из артиллерийских средств и минометов в направлении села Сотк по армянским позициям. В результате ранения получили двое армянских военных.

12 мая сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана применили беспилотник вблизи Сотка.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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