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Песков заявил об уверенности Москвы в причастности Киева к нападениям на россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян. Об этом заявил в воскресенье, 14 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что при этом Киев не просто спонсирует убийства, а является их вдохновителем и исполнителем.

«Киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма де-факто», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 1».

Так он прокомментировал заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, сделанное им в интервью порталу Yahoo News, о том, что они «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

«Заявление беспрецедентное по своей сущности. И, конечно, будет странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона», — заметил Песков.

Официальный представитель Кремля указал также на то, что в настоящих условиях подтверждается то, что решение российского лидера Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции (СВО) на Украине было правильным и своевременным.

«Лишний раз подтверждается правота Путина в его решении начать специальную военную операцию. И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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8 мая Песков уже заявлял о необходимости осуждения Западом заявления Буданова. Он отмечал, что заявление главы разведки Украины должно стать сигналом для российских спецслужб, которым надлежит принимать все необходимые меры на фоне подобных угроз. Песков при этом подчеркнул, что Россия не оставит подобные слова без внимания и примет соответствующие меры.

Ранее, в ночь на 3 мая, Кремль попытались атаковать украинские беспилотники. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве не сомневаются, что за данными действиями стоят власти Киева.

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