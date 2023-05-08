Песков выразил надежду на осуждение Западом заявлений Буданова

Европейские столицы и Вашингтон должны осудить высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Об этом в понедельник, 8 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что сказал Буданов — это абсолютно беспрецедентно, это прямо свидетельствует о том, что Украина де-факто — это государство-спонсор терроризма. Это государство, которое не просто поддерживает террористические акции, а которое является задумщиком и исполнителем террористических акций», — заявил пресс-секретарь президента РФ в разговоре с «Первым каналом».

Он также добавил, что заявление главы разведки Украины должно стать сигналом для российских спецслужб, которым надлежит принимать все необходимые меры на фоне подобных угрох.

«Хочется до последнего надеяться, что все-таки европейские столицы и Вашингтон осудят подобные заявления украинских представителей. Подождем, посмотрим. Потому что, конечно, если это оставлять без реакции, то это будет весьма красноречивое молчание», — отметил Песков.

Ранее 8 мая пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Он подчеркнул, что Россия не оставит подобные слова без внимания и примет соответствующие меры.

В интервью для Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

До этого, в ночь на 3 мая, Кремль попытались атаковать беспилотники. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве не сомневаются, что за данными действиями стоят власти Киева.

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