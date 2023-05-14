Дзюдоист Леденев назвал слабую сторону Александра Емельяненко

Исход боя блогера и бойца поп-ММА Евгения Ершова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко зависит только от того, в какой форме будет последний спортсмен. Этим мнением поделился в воскресенье, 13 мая, чемпион мира и Европы по борьбе дзюдо и самбо Алексей Леденев.

«Саша Емельяненко очень классный парень. Все мы знаем, что у него есть слабая сторона, с которой он когда-то, я надеюсь, поборется и выиграет у нее», — отметил дзюдоист, говоря о форме Александра Емельяненко.

Леденев также отметил физическую подготовку Ершова. По его словам, боец сейчас весит около 100 кг с лишним, тогда как два года назад его вес составлял 80 кг.

«Блогер, казалось бы, но он может что-то показать очень яркое», — заключил самбист.

Ранее, 11 мая, Ершов выразил надежду, что его соперник даст достойный отпор в предстоящем бою.

Российский боксер Эдуард Трояновский 10 мая предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Ершов и Александр Емельяненко проведут бой 26 мая на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Там пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.