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SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с новой партией из 56 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания SpaceX в Twitter 12 мая.

Запуск будет осуществлен 14 мая с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде в США в 01:03 по местному времени (в 08:03 мск). Примерно через час после старта ракета-носитель должна будет вывести все спутники на орбиту.

Это будет 85-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тыс. таких спутников. При этом более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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Ранее, 10 мая, стало известно, что американская компания Vast совместно с SpaceX в августе 2025 года планируют запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию. Из сообщения следует, что станцию под названием Haven-1 должна вывести на околоземную орбиту ракета компании SpaceX Falcon 9. после этого в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции — Vast-1, который в настоящее время находится в разработке.

До этого, 1 мая, тяжелая ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 т. Отмечалось, что спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.

Между тем 29 апреля SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas за минуту до старта. Falcon Heavy должна была быть запущена после ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER для люксембургской компании SES.

7 апреля американская компания провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты после старта в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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