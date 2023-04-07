SpaceX запустила ракету со спутником для мониторинга качества воздуха

Компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Трансляция запуска шла 7 апреля в Twitter организации.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 0:30 по местному времени (7:30 мск). Ожидается, что первая ступень ракеты после старта в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее она уже использовалась три раза.

Аппарат TEMPO призван ежечасно отслеживать содержание озона углекислого газа и других веществ в атмосфере. Оно позволит лучше оценивать качество воздуха в Северной Америке.

Также в этот день глава SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship укомплектован и ожидает запуска после 10 апреля. Это многоразовая транспортная система, с помощью которой Маск планирует перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

Ранее, 14 марта, грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС). Он доставил 3 т продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции. На МКС привезли в том числе военные разработки, одна из которых — демонстрационная лазерная установка.