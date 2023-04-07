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Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship на следующей неделе

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Космический корабль Starship компании SpaceX укомплектован и ожидает запуск уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил глава компании Илон Маск.

«Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов», — написал предприниматель в своем Twitter.

В марте на конференции Morgan Stanly Маск выразил сомнение, что корабль попадет на орбиту, однако пообещал, что запуск будет захватывающим.

Рванули с места: что показали испытания системы Starship
Неудачный старт еще не означает краха всего проекта

Ранее, 1 ноября 2022 года, компании SpaceX удалось запустить сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд космических сил США.

В июле прототип ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, созданный для корабля Starship, загорелся во время испытаний на стартовой площадке в Техасе.

Starship — космический корабль, разрабатываемый американской компанией SpaceX. Общая длина корабля вместе с ракетой-носителем — 120 м. Это многоразовая транспортная система, с помощью которой Илон Маск планирует перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

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