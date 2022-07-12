Ракета-носитель для пуска Starship загорелась на стартовой площадке

Ракета-носитель SpaceX для пуска космического корабля Starship загорелась на стартовой площадке при начале испытаний. Глава компании Илон Маск заявил, что всё пошло «не так уж хорошо», идет оценка ущерба, передает телеканал «Известия». Взрыв, охвативший основание ракеты, мог произойти при тестовом запуске двигателя, об этом сообщил Маск и добавил, что в будущем команда не будет «проводить запуск с использованием 33 двигателей одновременно».

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