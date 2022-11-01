SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американских военных

Компания SpaceX 1 ноября запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. Трансляция запуска доступна в Twitter-аккаунте компании.

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

На орбиту будут выведены засекреченный аппарат для нужд американских военных и исследовательский микроспутник.

Это уже четвертый пуск Falcon Heavy, последний раз ракету запускали три года назад.

В июле прототип ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, предназначенный для космического корабля Starship компании SpaceX, загорелся во время испытаний на стартовой площадке в Техасе.