Сверхтяжелые обстоятельства: почему полет новой ракеты Маска отменен

Компания SpaceX 17 апреля отменила перед самым стартом тестовый пуск космической системы Starship . Самый мощный космический корабль из когда-либо построенных должен был отправиться в космос впервые, но испытания перенесли из-за проблем с клапаном давления . Однако российские специалисты уверены, что отмена полета не была неожиданностью, так как испытывается совершенно новый тип ракет и нужно многое предусмотреть перед запуском. Пуск космического корабля Starship, который в будущем хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, должен состояться до конца 2023 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Сбросить Маска

Первый испытательный запуск космической системы Starship, состоящей из прототипа пилотируемого корабля Ship24 и прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy Boster 7 отменили 17 апреля прямо перед началом старта . Пуск должен был состояться в промежутке с 15:00 до 17:30 мск с нового частного космодрома Бока-Чика на юге США. Трансляция подготовки к полету велась на канале корпорации SpaceX, ее одномоментно смотрели более полумиллиона человек.

Как сообщили в корпорации, причиной отмены пуска стало замерзание клапана давления проблемы ракеты . Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из них не работает и это может стать причиной отмены сегодняшнего старта.

Маск разрабатывает новую ракету, которой еще не было в истории космонавтики, поэтому не нужно думать, что она сразу полетит , уверен уверен эксперт в этой отрасли Александр Железняков. Это очень сложная система и нужно много предусмотреть перед летными испытаниями. Т о, что сегодняшний пуск не состоялся, вполне ожидаемо .

Илон Маск Фото: AP/Susan Walsh

— Проверить все невозможно. Погода в Техасе тоже не очень благоприятная с сильным ветром, поэтому запуск был бы риском. Однако эта ракета, может и не с первого раза, но полетит. До конца года, Маск будет пытаться научить ее летать , — сказал Александр Железняков.

Программа испытаний предусматривала отправку космического корабля Ship24. Он должен был отделиться от ракеты носителя и выйти на низкую опорную орбиту на высоте 230 км. Затем совершить неполный оборот вокруг земли и приземлиться в районе Гавайских островов . В числе важных фаз тестового запуска — проверка систем корабля в условиях невесомости и на этапе вхождения на гиперзвуковой скорости в плотные слои атмосферы. Весь полет должен был занять 90 минут .

Несмотря на то, что сам Маск сомневался в успешном запуске своей ракеты, и его отложили, проект в принципе возможно реализовать, причем это может сделать частная компания .

— Это хороший задел, чтобы инвесторы начали подтягиваться в эту индустрию. Такая же история была и с его электромобилями , вслед за Маском остальные производители стали переходить на электродвигатели, — уверен глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

Фото: REUTERS/Go Nakamura

России также следует разрабатывать тяжелые ракеты, которые смогут доставлять большой объем груза не только на орбиту, но и на Луну . В эту гонку нужно ввязаться, потому что тот, кто займет место на планете-спутнике, получит стартовую площадку для освоения дальнего космоса , подчеркнул эксперт.

Справка «Известий» Starship – это транспортная космическая система, которая состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Уникальность системы в том, что все ее компоненты многоразовые. В будущем это кратно сократит расходы на вывод полезной нагрузки в космос. Также это самый большой комплекс, когда-либо запущенный в космос. Общая длина системы корабль-ракета составляет 120 м. Из них космический корабль – 50 м. Диаметр ракеты и корабля — 9 м. Полезная грузоподъемность — до 150 т. Стартовая масса — 5 тыс. т. Важная особенность ракеты-носителя Super Heavy – это 33 установленных на ней метановых двигателя Raptor, которые синхронизируются автоматикой. Они позволяют изменять тягу от 0 до 100% и в широком диапазоне менять направление космического корабля.

Большие надежды

Перенесенный полет ракеты-носителя Starship не отменяет успеха всей затеи. Случай, если он все же произойдет, примечателен тем, что это первая полностью многоразовая, и также самая большая и мощная сверхтяжелая ракета за всю историю , рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ Аэронет Александр Хохлов.



— В случае успеха, это будет первый полет ракеты с использованием топлива Металокс: горючее — жидкий метан, окислитель — жидкий кислород . У ракеты уже есть заказчики на частные пилотируемые космические полеты. Есть два контракта от NASA на использование лунного варианта ракеты, для доставки на поверхность естественного спутника астронавтов и грузов, — сказал Александр Хохлов.

Спутник Starlink V2 Фото: Global Look Press/SpaceX

Также, в случае реализации проекта, ракета совершит революцию по доставке грузов на околоземную орбиту. Уже сейчас SpaceX планирует использовать ее для вывода увеличенных спутников связи Starlink V2 для продолжения развертывания своей крупнейшей в мире спутниковой группировки.



Ракета Starship — следующий шаг в ракетостроении со времен Королева и фон Брауна . Все, что запускали до этого, было развитием идей этих конструкторов. А Маск хочет сделать абсолютно новый шаг , уверен член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Максимум, что могли двигатели предыдущих поколений — это работать в двух режимах: главном (работа на 100%) и промежуточном . Второй давал около 50% от максимальной тяги. К тому же старые двигатели не могли повторно включаться после выключения .



— У Маска двигатель Raptor не только выключается и включается повторно, но еще может менять свой режим работы от 0 до 100% мощности. Такого не было никогда. Это по сути как двигатель в автомобиле . Это позволяет просто творить чудеса. Например, летать горизонтально, — сказал Андрей Ионин.



По словам эксперта, со времен советской ракеты Н-1 (разработанная для пилотируемого полета на Луну тяжелая ракета-носитель , прозванная «Царь-ракетой», оказалась непригодна к использованию) в космической отрасли было табу на одновременное использование множества работающих двигателей, так как из-за их нештатной работы происходили аварии . Тогда в 1960-70 годах с помощью аналогового управления нельзя было их синхронизировать. Однако Маск намерен это сделать по средствам цифрового контроля .

Фото: REUTERS/Go Nakamura