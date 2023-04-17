 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума и Совфед предложили расширить круг получателей страховой пенсии
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Армия
Штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Мир
В МГУ заявили об отсутствии между Россией и Китаем «дружбы против кого-то»
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Общество
Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%
/

Сверхтяжелые обстоятельства: почему полет новой ракеты Маска отменен

Когда стоит ждать успешного старта и приблизит ли он человечество к освоению Марса
Фото: REUTERS/SpaceX
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания SpaceX 17 апреля отменила перед самым стартом тестовый пуск космической системы Starship. Самый мощный космический корабль из когда-либо построенных должен был отправиться в космос впервые, но испытания перенесли из-за проблем с клапаном давления. Однако российские специалисты уверены, что отмена полета не была неожиданностью, так как испытывается совершенно новый тип ракет и нужно многое предусмотреть перед запуском. Пуск космического корабля Starship, который в будущем хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, должен состояться до конца 2023 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Сбросить Маска

Первый испытательный запуск космической системы Starship, состоящей из прототипа пилотируемого корабля Ship24 и прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy Boster 7 отменили 17 апреля прямо перед началом старта. Пуск должен был состояться в промежутке с 15:00 до 17:30 мск с нового частного космодрома Бока-Чика на юге США. Трансляция подготовки к полету велась на канале корпорации SpaceX, ее одномоментно смотрели более полумиллиона человек.

Как сообщили в корпорации, причиной отмены пуска стало замерзание клапана давления проблемы ракеты. Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из них не работает и это может стать причиной отмены сегодняшнего старта.

Маск разрабатывает новую ракету, которой еще не было в истории космонавтики, поэтому не нужно думать, что она сразу полетит, уверен уверен эксперт в этой отрасли Александр Железняков. Это очень сложная система и нужно много предусмотреть перед летными испытаниями. То, что сегодняшний пуск не состоялся, вполне ожидаемо.

Илон Маск 

Илон Маск

Фото: AP/Susan Walsh

— Проверить все невозможно. Погода в Техасе тоже не очень благоприятная с сильным ветром, поэтому запуск был бы риском. Однако эта ракета, может и не с первого раза, но полетит. До конца года, Маск будет пытаться научить ее летать, — сказал Александр Железняков.

Программа испытаний предусматривала отправку космического корабля Ship24. Он должен был отделиться от ракеты носителя и выйти на низкую опорную орбиту на высоте 230 км. Затем совершить неполный оборот вокруг земли и приземлиться в районе Гавайских островов. В числе важных фаз тестового запуска — проверка систем корабля в условиях невесомости и на этапе вхождения на гиперзвуковой скорости в плотные слои атмосферы. Весь полет должен был занять 90 минут.

Несмотря на то, что сам Маск сомневался в успешном запуске своей ракеты, и его отложили, проект в принципе возможно реализовать, причем это может сделать частная компания.

Это хороший задел, чтобы инвесторы начали подтягиваться в эту индустрию. Такая же история была и с его электромобилями, вслед за Маском остальные производители стали переходить на электродвигатели, — уверен глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

ракета
Фото: REUTERS/Go Nakamura

России также следует разрабатывать тяжелые ракеты, которые смогут доставлять большой объем груза не только на орбиту, но и на Луну. В эту гонку нужно ввязаться, потому что тот, кто займет место на планете-спутнике, получит стартовую площадку для освоения дальнего космоса, подчеркнул эксперт.

Справка «Известий»

Starship – это транспортная космическая система, которая состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Уникальность системы в том, что все ее компоненты многоразовые. В будущем это кратно сократит расходы на вывод полезной нагрузки в космос. Также это самый большой комплекс, когда-либо запущенный в космос. Общая длина системы корабль-ракета составляет 120 м. Из них космический корабль – 50 м. Диаметр ракеты и корабля — 9 м. Полезная грузоподъемность — до 150 т. Стартовая масса — 5 тыс. т.

Важная особенность ракеты-носителя Super Heavy – это 33 установленных на ней метановых двигателя Raptor, которые синхронизируются автоматикой. Они позволяют изменять тягу от 0 до 100% и в широком диапазоне менять направление космического корабля.

Большие надежды

Перенесенный полет ракеты-носителя Starship не отменяет успеха всей затеи. Случай, если он все же произойдет, примечателен тем, что это первая полностью многоразовая, и также самая большая и мощная сверхтяжелая ракета за всю историю, рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ Аэронет Александр Хохлов.

— В случае успеха, это будет первый полет ракеты с использованием топлива Металокс: горючее — жидкий метан, окислитель — жидкий кислород. У ракеты уже есть заказчики на частные пилотируемые космические полеты. Есть два контракта от NASA на использование лунного варианта ракеты, для доставки на поверхность естественного спутника астронавтов и грузов, — сказал Александр Хохлов.

Спутник Starlink V2

Спутник Starlink V2

Фото: Global Look Press/SpaceX

Также, в случае реализации проекта, ракета совершит революцию по доставке грузов на околоземную орбиту. Уже сейчас SpaceX планирует использовать ее для вывода увеличенных спутников связи Starlink V2 для продолжения развертывания своей крупнейшей в мире спутниковой группировки.

Ракета Starship — следующий шаг в ракетостроении со времен Королева и фон Брауна. Все, что запускали до этого, было развитием идей этих конструкторов. А Маск хочет сделать абсолютно новый шаг, уверен член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Максимум, что могли двигатели предыдущих поколений — это работать в двух режимах: главном (работа на 100%) и промежуточном. Второй давал около 50% от максимальной тяги. К тому же старые двигатели не могли повторно включаться после выключения.

— У Маска двигатель Raptor не только выключается и включается повторно, но еще может менять свой режим работы от 0 до 100% мощности. Такого не было никогда. Это по сути как двигатель в автомобиле. Это позволяет просто творить чудеса. Например, летать горизонтально, — сказал Андрей Ионин.

По словам эксперта, со времен советской ракеты Н-1 (разработанная для пилотируемого полета на Луну тяжелая ракета-носитель , прозванная «Царь-ракетой», оказалась непригодна к использованию) в космической отрасли было табу на одновременное использование множества работающих двигателей, так как из-за их нештатной работы происходили аварии. Тогда в 1960-70 годах с помощью аналогового управления нельзя было их синхронизировать. Однако Маск намерен это сделать по средствам цифрового контроля.

Starship
Фото: REUTERS/Go Nakamura


Маск разрабатывает эту ракету для возможного полета на Марс. Освоение красной планеты — общая задача для всего человечества, поэтому такие проекты могут быть только международными, уверен эксперт.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023