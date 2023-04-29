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SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas
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Фото: Spaceflight Now
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Компания SpaceX 29 апреля отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas за минуту до старта.

Руководитель запуска остановил обратный отсчет на 59-й секунде. Причина отмены пока неизвестна. Как сообщает портал Spaceflight Now, новая попытка старта может состояться уже завтра.

Спутники ViaSat 3 Americas предназначенны для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.

Falcon Heavy должна была быть запущена после ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER для люксембургской компании SES. Разница между стартами должна была чуть более одного часа. В случае удачного запуска Falcon Heavy запуск двух орбитальных миссий с таким коротким промежутком мог стать рекордом для SpaceX. Кроме того, такие «параллельные» старты с космодрома Канаверал США не проводили с 1966 года.

Отмечается, что SpaceX впервые осуществила два запуска за одни сутки в 2021 году, тогда промежуток между ними составил более 15 часов. В марте 2023 два старта были успешно проведены с разницей в четыре с лишним часа.

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Накануне SpaceX отменила запуск Falcon Heavy из-за плохой погоды. По стартовой площадке ракеты-носителя несколько раз ударила молния. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о торнадо. Персонал Космического центра Кеннеди был вынужден временно укрыться в убежище.

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